Pioneer stijgt op Wall Street na overname door Exxon

Pioneer Natural Resources behoorde woensdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse olieproducent wordt overgenomen door zijn grotere branchegenoot ExxonMobil voor bijna 60 miljard dollar, omgerekend zo’n 57 miljard euro. Het is de grootste overname dit jaar en ook de grootste deal voor Exxon sinds de fusie met Mobil Oil ter waarde van 81 miljard dollar in 1998. Vorige week werd door Amerikaanse media al melding gemaakt van een mogelijke overnamedeal. Het aandeel Pioneer klom 1 procent, na een forse winst na de eerste overnamegeruchten vorige week. ExxonMobil daalde net geen 4 procent.