De brand in de parkeergarage van Terminal 2 op de Londense luchthaven Luton Airport is „onder controle en geblust”. Dat meldt de brandweer- en reddingsdienst van Bedfordshire in een bericht op X, het voormalige Twitter. Brandweerlieden blijven wel op de plaats van de brand die dinsdagavond rond 21.00 uur (lokale tijd) uitbrak.