London Luton Airport heeft woensdag alle vluchten opgeschort tot het middaguur (lokale tijd) vanwege een brand in een van de parkeergarages, die door het vuur gedeeltelijk is ingestort. De brand werd veroorzaakt door een voertuigbrand die zich verspreidde in Terminal Car Park 2, aldus de luchthaven. Het is nog niet bekend waardoor het voertuig in brand vloog.