De politie heeft een 46-jarige man in Eindhoven aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. De verdachte stond volgens de politie vermoedelijk in contact met de gezochte Jos Leijdekkers, die door justitie wordt gezien als een hoofdrolspeler in de drugshandel in Nederland en België. „Zijn mogelijke criminele relaties hebben de volste aandacht van politie en justitie.”