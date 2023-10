Het blijft een gruwelverhaal. Het is 2 oktober 2018, deze week vijf jaar geleden. De Saudische journalist Jamal Khashoggi stapt de drempel over van het Saudische consulaat in Instanbul, Turkije. Hij wil graag gaan trouwen en moet daarvoor papieren regelen. Zijn vriendin, een Turkse, blijft buiten het consulaat staan wachten.