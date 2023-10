Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt dat het aantal wanbetalingen op hypotheken kan gaan toenemen, onder meer in Nederland. Dit komt door de hypotheekrente die wereldwijd sterk is toegenomen. En volgens het IMF zou het zomaar kunnen dat de rentes komende tijd nog verder omhoog gaan, omdat de inflatie nog steeds te hoog is en centrale banken daarom hun rentetarieven verder zouden kunnen opvoeren.