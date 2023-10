Gemeenten kunnen meer doen om inwoners die moeilijk bereikbaar zijn of extra aandacht nodig hebben, goed te informeren over de warmtetransitie. Want niet voor alle Nederlanders is de verduurzaming van hun woning vanzelfsprekend. Daarom moet de overheid meer doen om álle Nederlanders te helpen de overgang te maken naar aardgasvrij verwarmen en koken, zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.