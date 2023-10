Het aantal zonnepanelen op Nederlandse daken is snel gegroeid. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was de toename vorig jaar extra groot vanwege het dure gas door de oorlog in Oekraïne. Huishoudens en kleine bedrijven gingen op zoek naar duurzamere en goedkopere alternatieven, waardoor zij ruim 50 procent meer zonne-energie opwekten dan een jaar eerder.