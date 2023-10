ING weigert in Duitsland klanten zonder duurzaamheidsplannen

De Duitse tak van ING weigert zakelijke klanten die niet voldoende kunnen uitleggen hoe zij gaan verduurzamen. Dit kost het financiële concern geld omdat het klanten misloopt. Maar volgens Eddy Henning, in Duitsland verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van ING, levert het ook genoeg op. „Als ik terugkijk naar bedrijven waar we niet mee in zee wilden, zijn ze inmiddels echt veranderd”, zei Henning tegen persbureau Bloomberg.