Vergaderingen IMF en Wereldbank na vijftig jaar weer in Afrika

De jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank worden voor het eerst in vijftig jaar weer gehouden in Afrika. In de Marokkaanse stad Marrakech, in de regio waar vorige maand nog een grote aardbeving was, komen komende dagen naar verwachting duizenden politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren en journalisten bijeen uit tal van landen. Namens Nederland gaan onder anderen de demissionaire ministers Sigrid Kaag van Financiën en Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.