Israël is zaterdag overvallen door een massale aanval van terreurorganisatie Hamas op het land. Vanuit de Gazastrook zijn tientallen terroristen door het veiligheidshek gebroken en hebben vervolgens dood en verderf gezaaid in Israël. Hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn, is moeilijk te zeggen, maar het is niet uitgesloten dat de aantallen in de honderden lopen.