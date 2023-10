Medisch-technologisch concern Philips is vrijdag met een aanzienlijk verlies geëindigd op de aandelenbeurs van Amsterdam. De Amerikaanse toezichthouder FDA is ontevreden over een eerder onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van het defect aan miljoenen Philips-apparaten voor apneupatiënten. De AEX-index bewoog sterk op en neer en eindigde met een duidelijke winst.