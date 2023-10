De veelbesproken snelle doorstart van de failliete garnalenverwerker Heiploeg in 2014 is toch niet voldoende volgens de regels gegaan. De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan, heeft eerdere uitspraken in de langslepende rechtszaak vernietigd en vakbond FNV hiermee in het gelijk gesteld. FNV wil nu in gesprek met Heiploeg om alsnog tot een regeling te komen voor gedupeerde medewerkers.