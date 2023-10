De lozingen van giftige stoffen van in elk geval twaalf grote industriële bedrijven zijn in strijd met de Europese waterregels. Uit een gezamenlijk onderzoek van Platform Investico en Het Financieele Dagblad komt naar voren dat de betreffende bedrijven hun giftige stoffen in wateren lozen „die nu al sterk vervuild zijn”. Het gaat onder meer om Tata Steel, Shell en chemiebedrijf Dow.