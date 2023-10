Het is volgens demissionair klimaatminister Rob Jetten niet haalbaar om alle fossiele subsidies binnen zeven jaar stop te zetten. Extinction Rebellion (XR) kondigde donderdag aan de dagelijkse blokkades op de A12 op te schorten in afwachting van de stemming over een motie van de Tweede Kamer, waarin het kabinet wordt gevraagd om een afbouwplan voor fossiele subsidies op de termijnen van 2,5 en zeven jaar.