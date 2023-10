Met de niet-inhoudelijke zitting vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, is het omvangrijke liquidatieproces Marengo nu echt bijna afgerond. Hierna volgt nog een procedurele zitting begin december en daarna moet uitspraak worden gedaan, op 27 februari volgend jaar. Dat is tenminste de planning van de rechtbank, „behoudens bijzondere omstandigheden”.