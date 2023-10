Maastricht onderzoekt klachten Oekraïense vluchtelingen in opvang

De gemeente Maastricht stelt een onderzoek in naar klachten van Oekraïense vluchtelingen over de gang van zaken in hun opvang in de voormalige gevangenis Overmaze. Het onderzoek komt er na een petitie van inwoners van de opvang, waarin onder meer geklaagd werd over ongepast gedrag of onveilig handelen van een ingehuurde medewerker. Hangende het onderzoek mogen degenen over wie de klachten gaan, het gebouw niet meer in, laat de gemeente donderdag weten naar aanleiding van berichtgeving door dagblad De Limburger.