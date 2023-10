BBB-gedeputeerde Jurie van den Berg in de provincie Flevoland is opgestapt. Dat heeft een woordvoerder van de griffie in Flevoland gemeld. Van den Berg stond zwaar onder druk. Volgens oppositiepartij Sterk Lokaal Flevoland kende de BBB-gedeputeerde uit Urk de bestuurlijke procedures niet en miste hij dossierkennis.