Wall Street sluit gemengd op eerste handelsdag oktober

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de eerste handelsdag van oktober en het vierde kwartaal met wisselende uitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street waren wat voorzichtig vanwege onzekerheid over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Wel werd een shutdown van de Amerikaanse overheid afgewend nadat het Congres afgelopen weekend instemde met een voorstel voor noodfinanciering tot er een overeenstemming is bereikt over een nieuwe begroting.