De werkloosheid in de eurozone blijft op een historisch laag niveau, ondanks de economische tegenwind. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Met 6,4 procent is de werkloosheid in het eurogebied in augustus zelfs een procentpunt lager uitgekomen dan een maand eerder. Volgens economen van ING laat dit zien dat de Europese arbeidsmarkt „ongelooflijk veerkrachtig” is.