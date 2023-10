Inwoners van middelgrote plaatsen in Nederland doen ongeveer de helft van hun aankopen elders, bijvoorbeeld in een grotere stad. Als gevolg daarvan is de winkelleegstand in middelgrote stadscentra het grootst. Dat melden ingenieursbureau Sweco, adviesbureau BRO en I&O Research op basis van onderzoek onder 300.000 Nederlanders uit meer dan zevenhonderd woonplaatsen.