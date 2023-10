Sunak: geen plannen om Britse militairen naar Oekraïne te sturen

De Britse premier Rishi Sunak zegt dat er voorlopig geen plannen zijn om militairen naar Oekraïne te sturen om de strijdkrachten daar op te leiden. Daarmee komt hij terug op uitspraken van defensieminister Grant Shapps die in een interview op zondag had gezegd dat de trainingen van militairen naar Oekraïne kunnen worden verplaatst. Sunak gaf de verklaring aan verslaggevers op het partijcongres van de Conservatieven in Manchester.