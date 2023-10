Een missie van de Verenigde Naties is zondag in Nagorno-Karabach aangekomen om er de humanitaire situatie in kaart te brengen, zegt Azerbeidzjan. Het is voor het eerst in zo’n dertig jaar dat de VN toegang krijgen tot het gebied. Frankrijk heeft zich boos uitgelaten over Azerbeidzjan omdat het land zou hebben gewacht met de toelating tot de meeste inwoners al waren gevlucht.