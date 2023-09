Waar komt de schoonheid in de schepping vandaan?

De schepping bevat een verbazingwekkende overvloed en verscheidenheid aan schoonheid die ons voortdurend verrast en in verrukking brengt. Waar komt die pracht vandaan? Op die vraag heeft iemand die niet in de Schepper gelooft geen antwoord.

Elke afzonderlijke boom is een kunstwerk. En bomen zijn er ook weer in een immense verscheidenheid aan maten, kleuren en vormen. Elke dag worden we niet alleen overspoeld door prachtige beelden van beuken, eiken en sparren, maar ook door allerlei geuren van bloemen en rijpend fruit, of de zoete geluiden van zangvogels en de ruisende wind. Hoe dieper we onze wereld verkennen, hoe meer schoonheid we vinden.