De ChristenUnie (CU) heeft lang tegen de „neoliberale stroom” in geroeid, zei lijsttrekker Mirjam Bikker tijdens het verkiezingscongres van de partij in Zwolle. „Nu de samenleving daarin vastloopt, keert de wal het schip.” Ze ziet nu dat er „gelukkig” ruimte ontstaat in de politiek voor „een ander soort overheid”.