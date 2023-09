Op crowdfundingswebsite GoFundMe is een actie opgezet om geld in te zamelen voor de familie van de 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter die donderdag omkwamen door de schietpartij aan het Rotterdamse Heiman Dullaertplein, waar zij woonden. Het doelbedrag van de inzamelactie is 60.000 euro.