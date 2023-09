Verlenging en uitbreiding samenscholingsverbod Landgraaf

De Limburgse gemeente Landgraaf verlengt het bestaande samenscholingsverbod voor jongeren in de centra van Waubach en Schaesberg en breidt het bovendien uit. Ook bij een sportpark in Waubach komt zo’n verbod er, omdat daar de laatste maanden sprake zou zijn van wat ‘een explosieve toename van jeugdoverlast’ genoemd wordt, iets waar sporters en omwonden last van hebben. Jongeren tot 23 jaar mogen op deze drie plaatsen niet in groepen van drie of meer bij elkaar komen, laat de gemeente vrijdag weten.