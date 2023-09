Verdachte Rotterdam moest psychologisch onderzoek voor artsenbul

De man die ervan wordt verdacht dat hij donderdag in Rotterdam drie mensen heeft doodgeschoten, moest van de Erasmus Universiteit een psychologisch onderzoek laten doen voordat hij eventueel zijn artsenbul zou krijgen. Dat heeft Stefan Sleijfer, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en decaan van de faculteit Geneeskunde, vrijdag gezegd. Volgens Sleijfer had het Openbaar Ministerie gewaarschuwd dat er twijfels waren of de man wel geschikt zou zijn om een artsenbul te krijgen. „En dat hebben we serieus genomen”, aldus de decaan.