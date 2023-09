De Russische president Vladimir Poetin heeft met een ex-commandant van huurlingenbedrijf de Wagner Groep, Andrej Trosjev, gesproken over de inzet van vrijwilligers in de oorlog in Oekraïne. Een onderminister van Defensie, Joenoes-Bek Jevkoerov, was ook bij het onderhoud aanwezig. Poetin zou Trosjev hebben gevraagd om vrijwilligers voor de strijd in Oekraïne te regelen.