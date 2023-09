Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is te danken aan de prestaties buiten Noord-Amerika, de thuismarkt van het sportbedrijf. Zo gaven consumenten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, maar ook in de regio Azië-Pacific en Latijns-Amerika meer uit aan schoenen en kleding van het merk.