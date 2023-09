Op donderdag 1 januari 1789, een halfjaar voor het uitbreken van de Franse Revolutie, schreef een Brits politicus in zijn dagboek: „Ik dacht na over mijn plannen voor de toekomst. Ik besloot om voortaan een leven te leiden dat meer tot eer is van God en tot heil van mijn broeders, steeds denkend aan Hem voor Wiens rechterstoel ik eens zal verschijnen.” Deze politicus was William Wilberforce.