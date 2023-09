Topman Sony-divisie achter de PlayStation gaat met pensioen

Topman Jim Ryan van Sony Interactive Entertainment heeft zijn pensioen aangekondigd na bijna dertig jaar voor het concern achter spelcomputer PlayStation te hebben gewerkt. Hij was de afgelopen tijd ook een grote criticus van de overname van Activision Blizzard, uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft, door Sony-rivaal Microsoft. Ryan lobbyde ook tegen de deal bij toezichthouders. Onlangs werd echter bekend dat de megaovername van 69 miljard dollar hoogstwaarschijnlijk toch doorgaat.