„Op zeer korte termijn” wordt het verboden voor jongeren onder de 16 jaar om op een fiets of e-bike boodschappen te bezorgen. Dat kondigt minister Karien van Gennip aan in een brief aan de Kamer. Op aandringen van PvdA en GroenLinks komt zo’n verbod er, in navolging van een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16.