Azerbeidzjan bevestigt dat het een voormalige leider van de Armeense separatisten in Nagorno-Karabach heeft opgepakt. Ruben Vardanyan werd gearresteerd toen hij naar Armenië probeerde te vluchten en wordt nu vastgehouden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Vardanyan was minister van staat van november 2022 tot februari 2023.