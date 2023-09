De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken is een van de ondervraagden in het federale onderzoek naar de omgang door president Joe Biden met geheime documenten voordat hij president werd, meldt ABC News. Het onderzoek belicht onder meer veiligheidsprotocollen uit het Obama-tijdperk (2009-2017) en interne processen in het huidige Witte Huis.