Met de vijf explosies die zich in de nacht van maandag op dinsdag hebben voorgedaan in Rotterdam, staat het aantal ontploffingen in de stad dit jaar al op 136, aldus de politie. Er zijn tot nu toe honderd mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij explosies. Uit onderzoek moet volgens de politie blijken of er onder de arrestanten mensen zijn die voor meer knallen verantwoordelijk zijn geweest.