Rusland en de VS hebben elkaar beschuldigd van het veroorzaken van instabiliteit rond Nagorno-Karabach. Maandag zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Rusland een onbetrouwbare bondgenoot was voor Armenië. De Russische ambassadeur in de VS noemt die uitspraken „schandelijk” en zegt dat de VS alleen maar Rusland willen beschadigen.