Zo’n vier op de tien Nederlanders deden vorig jaar vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij een sportclub, school of kerk. Daarmee is het aandeel vrijwilligers in 2022 toegenomen na de flinke daling in de coronajaren. Desondanks is deze groep volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog altijd kleiner dan in de periode voor corona.