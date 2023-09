De fractievoorzitters van de Provinciale Staten in Gelderland praten opnieuw over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van commissaris van de Koning John Berends. Vrijdag overhandigden de commissaris en de verantwoordelijk gedeputeerde de Staten meer informatie over de kwestie en de partijen overleggen maandagavond over die vrijgekomen stukken.