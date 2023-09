Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen maandagmiddag afscheid nemen van fotograaf Erwin Olaf in de Amsterdamse Westerkerk. Olaf overleed vorige week woensdag onverwacht op 64-jarige leeftijd, enkele weken na een longtransplantatie. In 1996 werd longemfyseem bij hem geconstateerd. Woensdag is in besloten kring zijn afscheid, zo staat te lezen in een rouwadvertentie die zijn familie zaterdag in de Volkskrant plaatste.