Een groep van tientallen vluchtelingen uit de regio Nagorno-Karabach is in het zuiden van Armenië aangekomen in een opvangcentrum in een dorp aan de grens. Het gaat volgens ooggetuigen in het dorp Kornidzor vooralsnog om vrouwen, kinderen en ouderen. Ook zijn zondag een twintigtal gewonde militairen uit de regio onder begeleiding van het Rode Kruis overgebracht naar Armenië.