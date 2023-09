De Armeens premier Nikol Pasjinian heeft in een toespraak gezegd dat het land bereid is alle etnische Armeniërs op te nemen uit de enclave Nagorno-Karabach. Die ligt ten oosten van Armenië, ingesloten door Azerbeidzjan. Officieel is de enclave waar al decennia strijd over is Azerbeidzjaans grondgebied. Afgelopen week voerde Azerbeidzjan een grote aanval uit om Nagorno-Karabach in te lijven.