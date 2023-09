Een automobilist is zaterdagochtend omgekomen door een ongeluk in het Zuid-Hollandse Stellendam. De bestuurder werd rond 09.50 uur op de Pampus in het dorp op Goeree-Overflakkee in een auto aangetroffen die tegen een boom was gereden. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar die hulp mocht niet baten.