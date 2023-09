Automaker Ford stijgt op Wall Street na afwenden nieuwe stakingen

Ford behoorde de laatste dag van de handelsweek tot de stijgers op de beurzen van New York. Het aandeel steeg 1,9 procent. De Amerikaanse vakbond UAW maakte bekend de staking bij een fabriek van de autofabrikant niet verder uit te breiden. Dat deed de bond wel bij fabrikanten General Motors (GM) en Stellantis. De stakingen begonnen vorige week vrijdag, nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao-overeenkomst in een impasse zijn geraakt.