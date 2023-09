De AEX-index op het Damrak is vrijdag verder weggezakt na de recente verliesbeurten. Prosus was de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 3,5 procent. De techinvesteerder profiteerde van een koersherstel in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Een dag eerder behoorde Prosus nog tot de grootste dalers.