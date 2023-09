Orgel en orkest, het is een boeiende combinatie. Op de cd ”L’ Orgue Soliste” staan drie werken. Als eerste het Concerto for Organ, Strings, 4 Horns and Timpani van Marco Enrico Bossi (1861-1925). Als concertorganist en componist werd Bossi beschouwd als een van de meest vooraanstaande virtuozen van zijn tijd, samen met zijn vrienden César Franck en Camille Saint-Saëns.