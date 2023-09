De troonrede was dit jaar nog moeilijker te begrijpen dan in de vier jaren daarvoor. Tot die conclusie komen twee taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht, die de hele tekst die koning Willem-Alexander op Prinsjesdag voorlas met een computermodel hebben geanalyseerd. „De tekst bevatte veel ingewikkelde en onbekende woorden, zinnen en constructies”, is de korte samenvatting.