De Amerikaanse Federal Reserve zal waarschijnlijk later op woensdag de rente niet verder verhogen in de strijd tegen de inflatie. De centrale bank lijkt daarmee een nieuwe pauze te houden. In juni besloot de Fed ook de reeks van verhogingen te onderbreken. Die pauze was echter van korte duur, want een maand later werd de rente voor de elfde keer verhoogd. De grote vraag is dan ook hoelang deze pauze zal duren.