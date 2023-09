Mogelijk te weinig geld voor waterhuishouding tot 2050

Er is tot 2050 mogelijk te weinig geld gereserveerd om de waterhuishouding in Nederland op orde te houden. Er moet veel werk verzet worden om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Het Deltaprogramma, waarin alle maatregelen worden opgesomd, vertoont nu al een tekort van 3,4 miljard euro tot 2050. Als dat tekort verder oploopt komt de uitvoering van noodzakelijke maatregelen in de knel, aldus een bezorgde deltacommissaris Peter Glas bij de presentatie van het programma voor 2024.