Adyen ging dinsdag verder omlaag in de AEX-index op het Damrak, die ook een klein verlies liet zien. Het betaalbedrijf raakte een dag eerder al ruim 6 procent kwijt en stond opnieuw onderaan met een verlies van 1,5 procent. Beleggers bleven verder voorzichtig in afwachting van het rentebesluit in de Verenigde Staten.